لدعم براءات الاختراع والابتكار.. "وادي جدة" تؤسس "صندوق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة"

أعلنت شركة "وادي جدة" الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، بالشراكة مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، عن تأسيس وتفعيل صندوق وادي جدة للاستثمار الجريء والملكية الخاصة، لدعم براءات الاختراع والابتكار والمشاريع الناشئة والواعدة في مراحلها المختلفة.
ويأتي تأسيس صندوق وادي جدة للاستثمار الجريء في إطار المساهمة الفاعلة في تحفيز وتشجيع منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، من خلال زيادة فرص تمويل وتبني المشاريع الناشئة، وتوفير بنية تحتية تساعد على تسريع بيئة ريادة الأعمال وبراءات الاختراع والابتكار، وتمكين القدرات الوطنية بطرق مؤتمتة وذات سرعة وموثوقية عالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور سطام لنجاوي، أن الشركة تسعى من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى توفير بيئة مواتية لدعم وتشجيع المشاريع الريادية والمبتكرة لطلاب ومنسوبي الجامعة، وإلى استقطاب رأس المال المستثمر.
ونوه "لنجاوي" بدور منظومة الاستثمار الجريء في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث حققت نموًّا يشهد بتصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م حسب منصة "MAGNiTT" المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة؛ لتسهم بذلك في تحقيق تنوع وازدهار الاقتصاد الوطني.