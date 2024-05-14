لدعم براءات الاختراع والابتكار.. "وادي جدة" تؤسس "صندوق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة"

ونوه "لنجاوي" بدور منظومة الاستثمار الجريء في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث حققت نموًّا يشهد بتصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م حسب منصة "MAGNiTT" المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة؛ لتسهم بذلك في تحقيق تنوع وازدهار الاقتصاد الوطني.