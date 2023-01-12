البعض لا يتحرك إلا بها.. "السهيمي": نعم.. شكاوى المواطنين بالصحف ووسائل التواصل تحرج الجهات الخدمية

نعم اللجوء للصحف ووسائل التواصل يحرج هذه الجهات

ويمضي "السهيمي" قائلاً: "السؤال: هل يكون اللجوء لوسائل الإعلام ووسائط التواصل ذا جدوى؟، والجواب: نعم، (وهنا يكمن الفرق)؛ فبعض الجهات لا تعبأ بشكاوى المستفيدين ما دامت مقدمة إليها بشكل مباشر؛ كون الشكوى لم يطلع عليها غير صاحبها والجهة المقدمة لها الشكوى، بالتالي فما دامت الشكوى (غير معلنة)، وما دامت رهينة أدراج الجهة، (أي أنها في الظل)، فلا إشكال لدى الجهة من إطالة أمدها أو التهاون فيها، أو عدم البتِّ فيها، لكن حين تكون الشكوى عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل، هنا يجن جنون الجهة المعنية، وتستنفر طاقاتها لمعالجة الشكوى، في محاولة منها لإرضاء المستفيدين، وما ذاك إلا لأن الشكوى ظاهرة (على المكشوف)، وتطلع عليها الجهة العليا المسؤولة عن هذه الجهة، ويطَّلع عليها أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي يجعل الجهة في حرجٍ كبير أمام الجميع، ومع هذا -وفي حالة الشكوى المعلنة- فقد تُكابر بعض الجهات وتلجأ لنفي القصور عن خدماتها، وبعضها تأخذها العزة بالإثم فلا تتجاوب، وبعضها ربما تتعقَّب أصحاب الشكوى المعلنة بطريقة أو بأخرى".