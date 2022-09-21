"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ينفذ 2892 منشطًا توعويًّا

وتفصيلًا: أوضحت رئاسة الهيئة أنها، ممثلةً في وحدة الأمن الفكري، نفذت 2892 منشطًا توعويًّا؛ شملت خمس زيارات ميدانية، نتج عنها 15 لقاءً علميًّا، و12 ورشة عمل استفاد منها 360 مستفيدًا، علاوة على عقد 35 دورة تدريبية التحق بها 1050 مستفيدًا، وتنفيذ 2296 درسًا شهريًّا، وتقديم 241 كلمة توجيهية.