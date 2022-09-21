"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ينفذ 2892 منشطًا توعويًّا

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر إنفوجرافيك، عن أبرز المناشط الدعوية التي نفذتها وحدة الأمن الفكري بالرئاسة وفروعها خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.
وتفصيلًا: أوضحت رئاسة الهيئة أنها، ممثلةً في وحدة الأمن الفكري، نفذت 2892 منشطًا توعويًّا؛ شملت خمس زيارات ميدانية، نتج عنها 15 لقاءً علميًّا، و12 ورشة عمل استفاد منها 360 مستفيدًا، علاوة على عقد 35 دورة تدريبية التحق بها 1050 مستفيدًا، وتنفيذ 2296 درسًا شهريًّا، وتقديم 241 كلمة توجيهية.
كما تم خلال النصف الأول من العام الحالي تنظيم 166 معرضًا، وتقديم 110 مواد علمية، وإنشاء 39 مادة صوتية، وكذلك 13 مادة مرئية، ونشر تسعة أخبار صحفية، وتصميم 56 جرافيك، وتقديم حقيبة تدريبية واحدة.
وتشهد وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهودًا ملموسةً في إطلاق وتنفيذ المناشط التوعوية المختلفة في فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة.