"التدريب التقني" تحدّد مواعيد فتح بوابة القبول للدراسة من الفصل الثاني

وتفصيلاً، قال "العتيبي"؛ إن فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية ستكون خلال الفترة من 16-2022/10/20م، يليها التقديم على دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال الفترة من 23-27/ 10 /2022م، وجميعها عبر بوابة "قبولي" على الرابط الإلكتروني:

https://adm-tvtc.medad.com/registration