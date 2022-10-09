"التدريب التقني" تحدّد مواعيد فتح بوابة القبول للدراسة من الفصل الثاني

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني فهد العتيبي؛ أن المؤسسة حدّدت فترات التقديم للراغبين في دراسة الدبلوم أو البكالوريوس أو في المعاهد الصناعية للفصل الدراسي الثاني من هذا العام، تبدأ من الأسبوع المقبل.
وتفصيلاً، قال "العتيبي"؛ إن فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية ستكون خلال الفترة من 16-2022/10/20م، يليها التقديم على دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال الفترة من 23-27/ 10 /2022م، وجميعها عبر بوابة "قبولي" على الرابط الإلكتروني: