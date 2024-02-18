هبات وطريف الأقل حرارة.. "الحصيني": أجواء باردة عدا جازان والأمطار هنا

وأضاف: "الرياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبّات شبه قوية على وسط الشرقية وجنوبها، وجنوب منطقة الرياض، ووسط الساحل الغربي، وشرق منطقة نجران، وشرق منطقتَي الباحة وعسير، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".