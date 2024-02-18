هبات وطريف الأقل حرارة.. "الحصيني": أجواء باردة عدا جازان والأمطار هنا

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس، فإن أجواء الحرارة المسجّلة، فجر اليوم الأحد، باردة على معظم مناطق المملكة؛ عدا جازان معتدلة.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجّلت في طريف عند (4) درجات مئوية، والأعلى جازان (27) درجة مئوية، والرياض (11) درجة، والمدينة المنوّرة (13) درجة، وجدة (19) درجة، والدمام (19) درجة.
وأشار إلى أنه من المتوقع -إن شاء الله- أمطارٌ معظمها خفيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية نواحي طريف وجنوب جازان.
وأضاف: "الرياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبّات شبه قوية على وسط الشرقية وجنوبها، وجنوب منطقة الرياض، ووسط الساحل الغربي، وشرق منطقة نجران، وشرق منطقتَي الباحة وعسير، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".