درجات الحرارة بالمملكة اليوم.. 3 مدن تسجّل 47 مئوية والرطوبة هنا 95%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والعلا والأحساء والدهناء 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 20 مئوية، ثم القريات 23 درجة، والطائف 24 مئوية، وحائل 25 مئوية.
وسجّلت السودة والدمام والباحة والطائف وينبع والوجه أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.