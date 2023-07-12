البنك العربي الوطني anb أول بنك في المملكة يحصل على أحدث إصدار من شهادة معايير أمان بطاقات المدفوعات

حصل البنك العربي الوطني anb وفي سبق جديد على أحدث إصدار (4.0) من شهادة معايير أمان بطاقات المدفوعات (PCI-DSS)، ليصبح بذلك أول بنك يحقق هذا الإنجاز ضمن القطاع المصرفي السعودي، مما يؤكد على دور البنك الريادي، ويعكس الخطوات السبّاقة التي يقطعها في سبيل تعزيز معايير حماية بيانات بطاقات المدفوعات لعملائه عبر تبنيه أحدث أنظمة الأمان والحماية المبتكرة، وأكثرها تطوراً.