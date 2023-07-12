البنك العربي الوطني anb أول بنك في المملكة يحصل على أحدث إصدار من شهادة معايير أمان بطاقات المدفوعات

حصل البنك العربي الوطني anb وفي سبق جديد على أحدث إصدار (4.0) من شهادة معايير أمان بطاقات المدفوعات (PCI-DSS)، ليصبح بذلك أول بنك يحقق هذا الإنجاز ضمن القطاع المصرفي السعودي، مما يؤكد على دور البنك الريادي، ويعكس الخطوات السبّاقة التي يقطعها في سبيل تعزيز معايير حماية بيانات بطاقات المدفوعات لعملائه عبر تبنيه أحدث أنظمة الأمان والحماية المبتكرة، وأكثرها تطوراً.
وتبرز أهمية شهادة (PCI-DSS) على اعتبارها معيار أمان معترف به عالمياً يحدد متطلبات معالجة بطاقات المدفوعات الآمنة. حيث يتضمن الإصدار الأحدث منه 4.0 العديد من المتطلبات الجديدة، ويتمتع بتحديثات للمتطلبات الحالية، مما يجعله أكثر شمولية من أي وقت مضى.
وأكد المهندس علاء عسلي رئيس أمن المعلومات لدى البنك العربي الوطني anb عن "اعتزاز البنك بتحقيق هذا الإنجاز، ضمن حرصه وجهوده الرامية لتعزيز أعلى مستويات الحماية لعملائه تقديراً لثقتهم بالبنك كخيار مصرفي مفضّل، معتبراً أن حصول البنك على هذه الشهادة المتميزة يأتي كخطوة إضافية لتأكيد التزامه بأقصى معايير الأمن والامتثال.
من ناحيتها اعتبرت نوره الحميد رئيس الحوكمة والمخاطر والالتزام في أمن المعلومات لدى البنك العربي الوطني، "أن الحصول على هذه الشهادة يعكس حرص وتفاني البنك في حماية عملائه وحماية بيانات بطاقاتهم البنكية، وتعزيز التزامه بالإجراءات الرقابية التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للبنك".
وأعرب البنك العربي الوطني anb عن شكره وتقديره لعملائه على ثقتهم المتواصلة واختيارهم للبنك كشريك مصرفي موثوق، لافتاً إلى سعيه المتواصل لإثراء تجربتهم المصرفية، وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاته وخدماته ورفع جودة عملياته المصرفية.