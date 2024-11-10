وزارة الصحة تُحيل مُمارسين صحيين للجهات المختصّة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة

وشدَّدت الوزارة على أهمية التقيُّد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، المنع من تصوير المرضى أو أجزاءٍ منهم إلا في حالات محدّدة كإجراء البحوث العلمية، حيث تصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية- للنظام المشار أعلاه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.