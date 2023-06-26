السديس عن استضافة 2000 حاج من ذوي شهداء عاصفة الحزم: لمسة حانية إنسانية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم من أبناء المملكة، ومن الأشقاء في القوات اليمنية.