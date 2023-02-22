الدمام.. انطلاق فعاليات الليوان احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

انطلقت مساء اليوم فعاليات "الليوان"، بمدينة الدمام؛ احتفاءً بـ"يوم التأسيس" للمملكة العربية السعودية، المصادف 22 فبراير، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة التفاعلية والأركان المصاحبة، التي تستمرّ لمدة ثلاثة أيام في حديقة الملك فهد بالدمام.
وتنوّعت الأنشطة التفاعلية والأركان المصاحبة للحفل، التي تنظّمها وزارة الثقافة؛ لتحاكي أساليب الحياة قديمًا عبر عرض المهن الحرفية التقليدية التي امتهنها الأجداد، والمتمثلة في حياكة البشوت، والحدادة، وصناعة التناك المعدنية، والخوصيات من سعف النخيل، والصناعات الخشبية التقليدية، وعروض الأزياء التقليدية السعودية لمختلف مناطق المملكة، ومهنة صناعة شباك صيد الأسماك والروبيان، واستخراج اللؤلؤ من سواحل الخليج العربي.
وشهد الحفل تقديم العروض الموسيقية الفنية الفلكلورية والغنائية الوطنية والعرضة السعودية، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع عدد من المختصين؛ لاستعراض مسيرة يوم التأسيس لدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصولًا للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
كما تناولت الفعاليات المصاحبة إقامةَ معرض فني تشكيلي يعرض اللوحات الفنية التشكيلية التي تجسّد الإرث التاريخي والثقافي، والبطولات التي أسهمت في تأسيس الدولة والنمو والتطور الذي شهدته المملكة على مدى 3 قرون من العزّ والشموخ.