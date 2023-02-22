الدمام.. انطلاق فعاليات الليوان احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

وشهد الحفل تقديم العروض الموسيقية الفنية الفلكلورية والغنائية الوطنية والعرضة السعودية، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع عدد من المختصين؛ لاستعراض مسيرة يوم التأسيس لدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصولًا للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولًا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.