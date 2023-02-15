قصة رحلة الأميرة "أليس" أمام زوار معرض مستكشفات شبه الجزيرة العربية في لندن.. هنا التفاصيل

يذكر أن معرض: المستكشفات الأوائل للجزيرة العربية قد افتتح في الثامن من فبراير الجاري تحت رعاية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وخُصص المعرض لخمس مستكشفات هن: المستكشفة الإنجليزية الليدي آنبلنت، التي ألفت كتابًا عن رحلتها بعنوان " رحلة إلى بلاد نجد "، والباحثة والمستكشفة وعالمة الآثار الإنجليزية جيرترود بيل، والكاتبة والمستكشفة الليدي إيفلين كوبالد، والمستشرقة الاسكتلندية، الليدي إفلين زينب كوبولد، التي ألفت كتابًا عن أدائها لمناسك الحج باسم "الحج إلى مكة "، وأخيرًا الأميرة أليس، كونتيسة أثلون، التي زارت مع زوجها السعودية والبحرين ، فأصبحن بذلك مصدر إلهام للأجيال اللاحقة من المستكشفات والباحثات.