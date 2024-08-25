شراكة تجمع الباحث والمطور والمبتكر الدكتور عامر البشارات مع شركة ممكن للاتصالات وتقنية المعلومات

انطلاقاً من جدة، وفي خطوة ثابتة انضمت شركة ممكن للاتصالات وتقنية المعلومات والتي يرأسها المهندس/عادل بن محمد دخيل الله ، إلى شراكة مع تحالف شركات (SBS) الدولية والتي يقوم على إدارتها الباحث والمطور والمبتكر الدكتور عامر البشارات المتخصص في دمج الذكاء الاصطناعي بحلول الأمن لسيبراني و تحقيق الحوكمة و المعايير الأخلاقية و النظامية بهدف الامتثال لأفضل المعايير العالمية بهذا المجال، تماشياً مع كون الرياض عاصمة عالمية لأخلاقيات و ضوابط الذكاء الاصطناعي، وفي رحلة مشتركة نحو تعزيز الأمان السيبراني في المملكة العربية السعودية تجمع هذه الشراكة بين الخبرة والابتكار ، حيث يتم تبادل المعرفة والتقنيات لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة وذلك من خلال توحيد جهودهما ويهدف هذا التحالف والشراكة إلى توفير أجهزة (DFence) صغيرة وغير معقدة يسهل استخدمها من الأشخاص العاديين والتي تعمل على حماية المنازل والشركات الصغيرة والناشئة من الاختراقات ومن مميزات وفوائد الجهاز حل فعال من حيث التكاليف يؤمن المنازل والشركات الصغير والناشئة من الاختراقات بواجهة تطبيق جوال سهلة الاستخدام ، متوفر بـ20 لغة لسهولة الوصول اليه، يوفر خدمات الربط و الأمن السيبراني و بينها مجموعة من ميزات الأمان بما في ذلك جدار الحماية وتصفية الويب و رقابة المحتوى من قبل الأبوين، وإدارة أجهزة انترنت الأشياء ويوفر إمكانية الوصول عن بعد وحلول النسخ الاحتياطي السحابي ، بالإضافة لكافة المميزات المتوفرة بالراوترات التقليدية و بسعر منافس ،كما طرحت المجموعة مؤخراً جهاز (MUSI) والذي تم تجميعه و إطلاقه لأول مرة في جدة، في سابقةٍ جعلت منها منافساً واعداً لوادي السيلكون، بخطواتٍ جريئة نحو توطين تقنيات الأمن السيبراني، و الاستقلاقية التقنية، حيث يعتبر هذا النظام المتكامل المعتمد على الذكاء الاصطناعي حلّاً متكاملاَ لحماية البنى التحتية للشركات المتوسطة والكبيرة والقطاعات الخاصة والحكومات ويحتوي على نظام متكامل من أنظمة مسح الثغرات الأمنية، و جدار حماية من الجيل القادم، و الرقابة بزمن حقيقي للسجلات و المعلومات الأمنية وتصفية الويب وبتقنيات مدمجة في النظام والتي تدار بواسطة الذكاء الاصطناعي وتوفر على العملاء اكثر من خمسين في المائة في التكاليف مقارنة مع الأسعار السائدة بالسوق حالياً إضافةً إلى تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني العالمية و حماية الخصوصية كمعايير نـِـســـت و لائحة حماية البيانات الخاصة و غيرها من أعلى ضوابط الأمن السيبراني عالمياً.