المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأربعاء

ويُتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأربعاء أجزاء واسعة من منطقة الحدود الشمالية في ساعات الصباح، تمتد لتشمل الأجزاء الجنوبية والشرقة من منطقة حائل، تتحرك تدريجيًّا مع ساعات ما بعد الظهر والعصر لتشمل أجزاء من منطقة القصيم والقطاع الشمالي من منطقة الرياض.