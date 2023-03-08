المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأربعاء

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار في "طقس العرب"، إلى استمرار تأثر العديد من مناطق المملكة يوم الأربعاء بأحوال جوية غير مستقرة.
ويُتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأربعاء أجزاء واسعة من منطقة الحدود الشمالية في ساعات الصباح، تمتد لتشمل الأجزاء الجنوبية والشرقة من منطقة حائل، تتحرك تدريجيًّا مع ساعات ما بعد الظهر والعصر لتشمل أجزاء من منطقة القصيم والقطاع الشمالي من منطقة الرياض.
ويُتوقع أن تعمل هذه السحب على تساقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد بشكل محلي.