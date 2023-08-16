حصول 3355 متدربًا على مكافآت التفوق العلمي الفصلية من "التدريب التقني"

وحصل على المكافأة الفصلية "785" متدرّبًا ومتدرّبة، بواقع 285 بالكليات التقنية بنين، و495 بالكليات التقنية للبنات، وخمسة متدرّبين بالمعاهد الثانوية الصناعية، بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين 895 متدربًا ومتدربة شملت 553 متدربًا بالكليات التقنية بنين، و144 متدربة بالكليات التقنية للبنات، فيما شملت في المعاهد الثانوية الصناعية 198 متدربًا.