حصول 3355 متدربًا على مكافآت التفوق العلمي الفصلية من "التدريب التقني"

قدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مكافآت التفوق العلمي الفصلية لـ3355 متدرّبًا في إطار تحفيزها للمتدرّبين المستمرّين في المنشآت التدريبية، وتمنح للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية، وفق خطتهم التدريبية، وتشمل المكافأة خريجي ذات الفصل التدريبي، وتمنح لمن أتمّ التدريب بالمنشآت التدريبية، إلى جانب شهادة تفوق في نهاية الفصل الأخير للمتدرب.
وتأتي هذه المكافآت تحفيزًا للمتدربين الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.
وحصل على المكافأة الفصلية "785" متدرّبًا ومتدرّبة، بواقع 285 بالكليات التقنية بنين، و495 بالكليات التقنية للبنات، وخمسة متدرّبين بالمعاهد الثانوية الصناعية، بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين 895 متدربًا ومتدربة شملت 553 متدربًا بالكليات التقنية بنين، و144 متدربة بالكليات التقنية للبنات، فيما شملت في المعاهد الثانوية الصناعية 198 متدربًا.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال برامج تحفيز المتدربين؛ تهدف لتخريج جيل واعٍ بمسؤولياته مواكبٍ لمتطلّبات سوق العمل شريكٍ في تنمية الوطن، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.