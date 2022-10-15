شاهد.. النفايات تشوّه وجه "ممشى اليمامة" الحَسَن بجدة ومطالبات بتدخل

أبدى عدد من مرتادي ممشى "اليمامة" بحي السلامة في جدة، استياءهم من غياب عمليات النظافة وانتشار المخلّفات على امتداد المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية "الأمانة" في تنفيذ مشاريع تعزّز الصحة العامة؛ تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في زيادة عدد ممارسي رياضة المشي بما يعزز الصحة العامة ويحقّق جودة الحياة.
ورصدت "سبق"، صباح اليوم، انتشار المخلّفات التي شوّهت الوجه الحسن للممشى الذي تحفّه الأشجار من الجانبين، ويشهد توافدًا كبيرًا من سكّان العروس وزوارها.
وطالب مرتادو الممشى بتدخُّل لتكثيف عمليات النظافة وتوعية الزوار بالمحافظة على نظافته وعدم ترك النفايات والمخلفات في أماكن الجلوس ونقلها إلى الأماكن المخصصة.
يُذكر إلى أن ممشى "اليمامة" افتتح في السابع والعشرين من شهر شعبان من عام 1439هـ بطول 1800 مترًا وعرض 25 مترًا، ومساحة إجمالية تبلغ نحو 45 ألف م2؛ حيث يشتمل آلاف الشجيرات والمظلات والجلسات والمئات من مواقف السيارات، فضلًا عن منطقة للأجهزة الرياضية وأخرى لألعاب الأطفال، وغيرها من الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة.