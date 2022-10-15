شاهد.. النفايات تشوّه وجه "ممشى اليمامة" الحَسَن بجدة ومطالبات بتدخل

يُذكر إلى أن ممشى "اليمامة" افتتح في السابع والعشرين من شهر شعبان من عام 1439هـ بطول 1800 مترًا وعرض 25 مترًا، ومساحة إجمالية تبلغ نحو 45 ألف م2؛ حيث يشتمل آلاف الشجيرات والمظلات والجلسات والمئات من مواقف السيارات، فضلًا عن منطقة للأجهزة الرياضية وأخرى لألعاب الأطفال، وغيرها من الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة.