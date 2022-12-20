مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة خمسينية من فتق ضخم تَسبب في صعود كامل المعدة للتجويف الصدري

تَمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 56 عامًا، عانت لمدة 6 أشهر من آلام شديدة ومتكررة أعلى البطن وغثيان يصاحبه استفراغ متكرر، وكذلك عدم القدرة على تناول الطعام والاعتماد على السوائل فقط.
ذكر ذلك الدكتور عبدالله البراك استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المريضة راجعت عدة مستشفيات بنفس الشكوى؛ في محاولة منها للعلاج، ولم تجد حلًّا لمشكلتها. مشيرًا إلى أنه وقت الوصول للمستشفى تم إخضاعها للفحص السريري وإجراء حزمة من التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية (C.T Scan)، بالإضافة إلى منظار للمعدة.
وقد أكدت نتائج الفحوصات وجود فتق ضخم بالحجاب الحاجز، تَسبب في صعود المعدة بالكامل إلى التجويف الصدري، كما أظهر المنظار وجود ارتجاع شديد أسفل المريء؛ الأمر الذي يفسر سبب الآلام الصدرية الحادة وبقية الأعراض التي شعرت بها المريضة؛ مشيرًا أن الفريق الطبي المعالج قرر التدخل الجراحي العاجل للحد من تلك المضاعفات.
وقال الدكتور "البراك": استغرقت العملية 4 ساعات بالمنظار الجراحي، بعد عمل فتحات صغيرة جدًّا تتراوح ما بين 5 إلى 10 مللم تحت التخدير العام، موضحًا أنه تم إجراء عمليتين في آن واحد؛ حيث تم تحرير المعدة من الالتصاقات وإرجاعها إلى التجويف البطني وإصلاح فتق الحجاب الحاجز، علاوة على إجراء تحويل مسار كلاسيكي للتحكم في الارتجاع.
وأشار إلى أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وبدأت المريضة في التحسن التدريجي منذ اليوم الأول، وبعد الاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، خرجت من المستشفى خلال يومين ولله الحمد وهي بصحة جيدة، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يمتلك كل الإمكانات الحديثة لتقديم أفضل رعاية متكاملة للمرضى من خلال جراحين على مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة، وأقسام طوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال حالات الأورام والجلطات الدماغية ومشكلات المخ والأعصاب، إضافة إلى عيادات تشخيصية مُجهّزة، وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركزة ICU، وغرف عمليات على أعلى مستوى لإجراء مختلف الجراحات الدقيقة.