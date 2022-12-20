مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة خمسينية من فتق ضخم تَسبب في صعود كامل المعدة للتجويف الصدري

وقال الدكتور "البراك": استغرقت العملية 4 ساعات بالمنظار الجراحي، بعد عمل فتحات صغيرة جدًّا تتراوح ما بين 5 إلى 10 مللم تحت التخدير العام، موضحًا أنه تم إجراء عمليتين في آن واحد؛ حيث تم تحرير المعدة من الالتصاقات وإرجاعها إلى التجويف البطني وإصلاح فتق الحجاب الحاجز، علاوة على إجراء تحويل مسار كلاسيكي للتحكم في الارتجاع.