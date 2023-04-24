39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف "الأدنى"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 13 مئوية.