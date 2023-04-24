39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف "الأدنى"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 13 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة، القنفذة والأحساء 38 مئوية، جدة والدمام وجازان وشرورة وحفر الباطن 37مئوية، الخرج 36 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ13 مئوية، تليها أبها والباحة 14 درجة، والطائف 15 مئوية.
وسجلت أبها والباحة والطائف وبيشة وجازان والدوادمي ووادي الدواسر أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.