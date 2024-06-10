خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1134 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

ضمن حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة، نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1134 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2 يونيو وحتى السبت 8 يونيو 2024م.
وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 668 مخالفة، تلتها الرياض 214 مخالفة والمدينة المنورة 77 مخالفة، ثم عسير 48 مخالفة، والعاصمة المقدسة 39 مخالفة، ونجران 17 مخالفة والطائف 16.
وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: المنطقة الشرقية 7، والقصيم 7 مخالفات، وجازان 8 مخالفات، والحدود الشمالية 10 مخالفات، وحائل 6، ومنطقة تبوك 4، والجوف 7 مخالفات، والقريات 4.
وأهابت المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.