خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1134 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: المنطقة الشرقية 7، والقصيم 7 مخالفات، وجازان 8 مخالفات، والحدود الشمالية 10 مخالفات، وحائل 6، ومنطقة تبوك 4، والجوف 7 مخالفات، والقريات 4.