محاولةٌ كادت تنتهي بـ5 غرقى.. هكذا أنقذ شاب أبًا وأطفاله الثلاثة بالجبيل

تَمكن أحد المواطنين من إنقاذ أب و3 من أطفاله من الغرق في بحر محافظة الجبيل، بعد أن سقطوا في حفر داخل البحر.. ورغم المحالات الذاتية من الأب لإنقاذ نفسه وأطفاله إلا أنه لم يستطيع ذلك فطلب المساعدة حتى تَمَكّن الشاب سالم الشمري من إنقاذهم.
تواصلت "سبق" مع المواطن سالم الشمري الذي قام بإنقاذ الأب وأطفاله وروى التفاصيل التي بدأت خلال تواجده وأسرته على البحر في محافظة الجبيل بجوار أسرة الأب.
وأضاف الشمري: نزل رب الأسرة وأطفاله للسباحة ولم يبتعد كثيرًا عن الموقع، وما هي إلا لحظات حتى سقط في حفرة داخل البحر هو وأطفاله وظل أحد الأطفال يصرخ ويطلب المساعدة، فهرعت فورًا لداخل البحر، وتمكنت من الإمساك بالأب وسحبه وأطفاله الذين كانوا متمسكين به.
وتابع الشمري: بُعد الأرض عني وثقلهم سحبني معهم لداخل الحفرة، وبعد جهد وتعب وبفضل من الله عز وجل؛ تمكنتُ من الوصول إلى طرف الحفرة، ووقفت عليها وأحد الأطفال لا يزال متمسكًا بي، وهذا ما جعلني أستطيع السباحة، وقمت بسحبهم بكل ما بقي لدى من قوة بفضل من الله والحمد الله، تمكنت من إنقاذهم واحدًا تلو الآخر حتى خرج الجميع من الحفرة.
وذكر الشمري أن أحد الأشخاص المتواجدين في الموقع قام بإبلاغ سلاح الحدود، وتم تبليغ الهلال الأحمر حتى نطمئن ويطمئن الوالدان على سلامة أطفالهم، وتولت الجهات المعنية الأمر.