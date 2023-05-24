محاولةٌ كادت تنتهي بـ5 غرقى.. هكذا أنقذ شاب أبًا وأطفاله الثلاثة بالجبيل

وتابع الشمري: بُعد الأرض عني وثقلهم سحبني معهم لداخل الحفرة، وبعد جهد وتعب وبفضل من الله عز وجل؛ تمكنتُ من الوصول إلى طرف الحفرة، ووقفت عليها وأحد الأطفال لا يزال متمسكًا بي، وهذا ما جعلني أستطيع السباحة، وقمت بسحبهم بكل ما بقي لدى من قوة بفضل من الله والحمد الله، تمكنت من إنقاذهم واحدًا تلو الآخر حتى خرج الجميع من الحفرة.