محليات

أمانة الرياض تنفّذ 1980 جولة للمكافحة الحشرية والوقاية الصحية خلال عيد الأضحى

شملت محيط الجوامع والأسواق وحاويات النفايات والحدائق والمتنزهات وأسواق بيع الأغنام
أمانة الرياض تنفّذ 1980 جولة للمكافحة الحشرية والوقاية الصحية خلال عيد الأضحى
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كشفت أمانة منطقة الرياض عن أبرز أعمال الوقاية الصحية والمكافحة الحشرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك 1443هـ.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الوقاية الصحية ومكافحة الحشرات شملت محيط الجوامع والأسواق العامة للخضر والفاكهة والمسالخ الدائمة والمؤقتة وحاويات النفايات وبقايا مخلفات الأضاحي والحدائق والمتنزهات وأسواق بيع الأغنام وحاويات المطابخ والمطاعم، وأسهمت في إيجاد بيئة آمنة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أكّدت أن الأعمال شملت 1980 جولة للمكافحة الحشرية، بمشاركة 848 عاملاً، و300 آلية ومُعدة.

أمانة منطقة الرياض
عيد الأضحى المبارك

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