السعودية تُرحِّب بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارًا، يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقًا للمادة الـ4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.