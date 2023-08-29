نيوم تطلق "شُهُب 2" لتأهيل نجوم مستقبل الكرة السعودية

أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "شُهُب" المجتمعي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل المقبل من المواهب السعودية في رياضة كرة القدم، وذلك من خلال برامج تدريبية احترافية عالية المستوى يشرف عليها خبراء مختصون من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
واستمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، ينظم برنامج "شُهُب" في نسخته الثانية أربع فعاليات في مدن تبوك وجدة والدمام والرياض خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى مارس 2024، لمساعدة أصحاب المواهب الواعدة من البنين والبنات على تطوير مهاراتهم الكروية، حيث من المتوقع أن يستقبل البرنامج أكثر من 3500 موهوب من جميع أنحاء المملكة.
وسيوفر البرنامج، الذي تنطلق أولى محطات نسخته الثانية في جامعة فهد بن سلطان في تبوك خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر المقبل، تدريباً عالي المستوى من قِبل متخصصين من الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، إضافة إلى استخدام تقنيات متخصصة لقياس أداء الموهوبين وقدراتهم في كرة القدم، ومدى دقة التسديد والتمرير لديهم وسرعة التفاعل، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم الكروية، كما ستقام في الوقت نفسه مباريات ودية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.
وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون: "يعكس برنامج (شُهُب) التزام نيوم بتوفير البيئة المناسبة للإسهام في تنشئة الجيل القادم من المواهب الرياضية في جميع أنحاء السعودية، عبر إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم في رياضة كرة القدم، مضيفةً أن دور البرنامج لن يقتصر على مساعدة هؤلاء المتدربين على النمو الفردي فحسب، بل سيسهم أيضاً في نمو الرياضة المجتمعية في جميع أنحاء المملكة".
ويعد البرنامج جزءاً من شراكة نيوم مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تهدف إلى دفع عجلة التميز في مجال كرة القدم، من خلال الاسهام في تطوير المواهب، وإلهام الجيل المقبل من الرياضيين، وإنشاء مركز للتميز الرياضي.
جدير بالذكر أن التسجيل بالبرنامج في محطتَي تبوك وجدة متاح حالياً أمام البنين والبنات من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، من خلال الرابط التالي: https://shuhubcommunityprogram.com، فيما سيكون التسجيل متاحاً في مدينتَي الرياض والدمام في وقتٍ لاحق.