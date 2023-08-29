نيوم تطلق "شُهُب 2" لتأهيل نجوم مستقبل الكرة السعودية

وسيوفر البرنامج، الذي تنطلق أولى محطات نسخته الثانية في جامعة فهد بن سلطان في تبوك خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر المقبل، تدريباً عالي المستوى من قِبل متخصصين من الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، إضافة إلى استخدام تقنيات متخصصة لقياس أداء الموهوبين وقدراتهم في كرة القدم، ومدى دقة التسديد والتمرير لديهم وسرعة التفاعل، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم الكروية، كما ستقام في الوقت نفسه مباريات ودية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.