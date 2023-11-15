اللهجات الجبلية تلفت انتباه وزير الصحة: "تفاعلي جازان".. نقلة نوعية للمركز على مستوى المملكة

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة، أنشأت صحة منطقة جازان، مركز التواصل التفاعلي، والذي يعزز الخدمات الصحية في المنطقة، ليكون الخيار الأول للمستفيد، من خلال الحصول على الخدمات الصحية دون مشقة وعناء، وذلك بأعلى معايير الجودة، في وقت يقدم فيه المركز التفاعلي العشرات من الخدمات التفاعلية، ويحقق عديد الأهداف الصحية، إلى جانب تقديم الخدمات للممارسين والعاملين الصحيين، وجميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات لقطاع الأعمال بكل يسر وسهولة.
وأعجب وزير الصحة فهد الجلاجل بإنشاء وحدة التواصل باللهجات الخاصة بمحافظات جازان الجبلية، مؤكداً أن ما شاهده يعد نقلة نوعية للمركز على مستوى المملكة.
ويهدف مشروع مركز التواصل التفاعلي بصحة جازان، الذي دشنه اليوم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز ووزير الصحة فهد الجلاجل ضمن حزمة من المشاريع الصحية، إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، وبمختلف اللغات، وكسب ثقة المستفيدين، وزيادة رضاهم، ورفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز الأنماط الصحية، ويمتاز المركز بقنوات التواصل التفاعلي، التي يمكن من خلالها الوصول للمستفيدين، وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة.
تتنافس 15 إدارة صحية بشكل إيجابي في خدمة مركز التواصل التفاعلي بصحة جازان، وتتمثل أبرز الإدارات في: العيادات الخارجية، والعمليات، والتنسيق الطبي، والمختبرات وبنوك الدم، وفحص ما قبل الزواج، والتأهيل الطبي، والرعاية الصيدلية، والطب المنزلي، والتثقيف الصحي، والصحة الرقمية، والتدريب والابتعاث، والإدارة المالية، والأشعة، والسجلات الطبية، والصيانة الطبية والعامة.
تشتمل نطاق الخدمات، على خدمات المستفيدين من داخل نطاق الصحة وخارجها، وتتمثل خدمات المستفيدين من داخل الصحة في: خدمات الموارد البشرية، والتدريب والابتعاث، والصيانة الطبية والتقنية، وغيرها من الخدمات، وتضم خدمات المستفيدين من خارج نطاق الصحة، العمليات الجراحية غير الطارئة، والرعاية المنزلية، والتثقيف الصحي، والصيدلية وإعادة صرف الدواء، وتنشيط الملف الصحي، والسجلات الطبية، والفحوصات المخبرية، والتنسيق الطبي، وشؤون المرضى والاستشارات الطبية، وخدمات المواعيد والاستشارات الدوائية، واللقاءات الافتراضية. وخدمات قطاع الأعمال من المؤسسات والشركات.
ويقدم المركز العشرات من الخدمات التفاعلية ممثلة في: الإحالة الطبية التي تهتم بمتابعة مجريات التحويلات والتنسيق الطبي، والعيادات الخارجية، تشتمل على إدارة المواعيد، والتواصل المسبق مع المستفيد، والعمليات الجراحية غير الطارئة، من خلال إعطاء النصائح والإرشادات قبل الموعد والتحضير وغيرها، وخدمات الرعاية الصيدلية، التي يمكن للمستفيد إعادة صرف الدواء من خلال التواصل مع المركز، وخدمات الاستشارات الدوائية، للحصول على جميع الاستشارات الدوائية من قبل المختصين، وخدمة الاستشارات الطبية، للحصول على الاستشارات الطبية من قبل المختصين، وخدمة التثقيف الصحي، من خلال تقديم خدمات التثقيف والتوعية الصحية للمجتمع، وتنشيط الملف الصحي، والتي يمكن للمستفيد تنشيط الملف الصحي دون عناء.