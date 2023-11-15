اللهجات الجبلية تلفت انتباه وزير الصحة: "تفاعلي جازان".. نقلة نوعية للمركز على مستوى المملكة

ويقدم المركز العشرات من الخدمات التفاعلية ممثلة في: الإحالة الطبية التي تهتم بمتابعة مجريات التحويلات والتنسيق الطبي، والعيادات الخارجية، تشتمل على إدارة المواعيد، والتواصل المسبق مع المستفيد، والعمليات الجراحية غير الطارئة، من خلال إعطاء النصائح والإرشادات قبل الموعد والتحضير وغيرها، وخدمات الرعاية الصيدلية، التي يمكن للمستفيد إعادة صرف الدواء من خلال التواصل مع المركز، وخدمات الاستشارات الدوائية، للحصول على جميع الاستشارات الدوائية من قبل المختصين، وخدمة الاستشارات الطبية، للحصول على الاستشارات الطبية من قبل المختصين، وخدمة التثقيف الصحي، من خلال تقديم خدمات التثقيف والتوعية الصحية للمجتمع، وتنشيط الملف الصحي، والتي يمكن للمستفيد تنشيط الملف الصحي دون عناء.