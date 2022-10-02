شاهد.. احتفال الملحقية الثقافية السعودية في النمسا ودول الإشراف باليوم الوطني
أقامت الملحقية الثقافية السعودية في النمسا فعالية احتفال باليوم الوطني في مقر الملحقية بفيينا، بحضور عدد من المسؤولين وبمشاركة مجموعة من الطلاب والطالبات في دول الإشراف (دول إشراف الملحقية هي: النمسا، التشيك، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا).
وقد بدأ حفل الملحقية بالسلام الوطني السعودي، ثم ألقى الملحق الثقافي د. محمد بن عبدالوهاب باعشن كلمة ترحيبية، شكر فيها الحضور وقدم التهنئة بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكافة الشعب السعودي الكريم، وتحدث عن اعتزاز المواطن السعودي بهذه المناسبة التي تستحضر ذكرى توحيد البلاد على يد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز طيب ﷲ ثراه،
وأوضح جهود قائد مسيرة التوحيد في تبديل حال البلاد من الفوضى والاضطرابات إلى الاستقرار ولم الشمل، وبناء الدولة على أسس ثابتة ونهج قويم لاستتباب أمنها وإرساء قواعدها للنهضة بالمكان وبناء الإنسان. في مسيرة عطرة أكملها أبناء المؤسس من بعده إلى أن وصلنا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ﷲ، والذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية شاملة تستشرف المستقبل وتعتز بالموروث في ظل رؤية المملكة 2030 والتي يقودها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه ﷲ.
وقد تميزت الفعالية بمشاركة الطلبة والتي كان من ضمنها إلقاء الطالب مصطفى حجي الشهاب والمبتعث لدراسة الطب البشري في جامعة مساريك بالتشيك، قصيدة مميزة بمناسبة اليوم الوطني.
وتخلل الحفل عرض مرئي عن تأسيس المملكة العربية السعودية ونهضتها عبر العقود الماضية على يد ملوكها إلى عصرنا الحاضر الذي يشهد تقدم المملكة في جميع المجالات لتنال مكانتها المستحقة في المحافل الدولية.
وقد تم خلال الحفل تكريم الطبيب المبتعث من مدينة الملك فهد الطبية في التخصص الدقيق (جراحة القدم والكاحل) الدكتور محمد ممدوح طرابيشي بمناسبة انتهاء فترة تدريبه في مستشفى شبايزينغ للعظام بفيينا، وتكريم الطالبة المبتعثة مريم عاصم أشعري بمناسبة تخرجها وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات الدولية من جامعة ويبستر في فيينا.
وكذلك تكريم الطالبة هيام شاكر الرفاعي المبتعثة في تخصص العلاقات الدولية في جامعة ويبستر لمشاركتها النشطة في فعاليات الملحقية المختلفة وتقديمها لاحتفالية اليوم الوطني السعودي بالإضافة إلى إلقاء مشاركة أدبية.
تخلل الحفل التقاط عديد الصور التذكارية وتقديم التمور والقهوة السعودية على نغمات الأغاني الوطنية، وتناول طعام العشاء، وجلسة الخيمة العربية، وتقديم الهدايا التذكارية.
وقد قدم الملحق الثقافي شكره للزملاء في الملحقية على جهودهم الكبيرة في تنظيم الاحتفال والعمل الدؤوب خلال الفترة الماضية لإنجاح هذه الفعالية.