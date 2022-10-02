شاهد.. احتفال الملحقية الثقافية السعودية في النمسا ودول الإشراف باليوم الوطني

وأوضح جهود قائد مسيرة التوحيد في تبديل حال البلاد من الفوضى والاضطرابات إلى الاستقرار ولم الشمل، وبناء الدولة على أسس ثابتة ونهج قويم لاستتباب أمنها وإرساء قواعدها للنهضة بالمكان وبناء الإنسان. في مسيرة عطرة أكملها أبناء المؤسس من بعده إلى أن وصلنا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ﷲ، والذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية شاملة تستشرف المستقبل وتعتز بالموروث في ظل رؤية المملكة 2030 والتي يقودها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه ﷲ.