حتى اليوم.. وصول أكثر من 833 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 798285 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 34734 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 12 في المئة، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 45079 حاجاً.