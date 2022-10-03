باحثة سعودية تشارك في بحث لهيئات بريطانية لتطوير أسس للقاحات واعدة

يذكر أن الدكتورة منى عبدالهادي شقدار، التي حصلت مؤخرًا على شهادة الدكتوراه في علم الفيروسات الجزيئي من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، هي أخصائية مختبر مبتعثة من قبل وزارة الصحة، حيث كانت تعمل في المملكة قبل الابتعاث في مختبر فحوصات الفيروسات الجزيئية التي تركز على الأوبئة الفيروسية بمختلف أنواعها، وخاصة تلك المتعلقة بالفيروسات التنفسية مثل كورونا، كما أنها مهتمة بدراسة تطور الفيروسات ذات الحمض الوراثي من نوع RNA، وكذلك تطوير وتصنيع اللقاحات اللازمة لمكافحة الأوبئة.