"الغذاء والدواء": مقدّم الرعاية الصحية ملزمٌ باتباع "المرجع الوطني لمستويات جرعات الأشعة التشخيصية"

وتابعت في تغريدة على حسابها على تويتر، أن الأثر الإيجابي لتطبيق المرجع الوطني يتمثل في حماية المريض من الجرعات الإشعاعية التي تتجاوز المستويات الدولية المعتمدة، من خلال خفض كمية الأشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها.