"الغذاء والدواء": مقدّم الرعاية الصحية ملزمٌ باتباع "المرجع الوطني لمستويات جرعات الأشعة التشخيصية"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن مقدّم الرعاية الصحية ملزمٌ باتباع "المرجع الوطني لحدود ومستويات جرعات الأشعة التشخيصية للمرضى" لحماية المريض من الجرعات الإشعاعية التي تتجاوز المستويات المعتمدة.
وأضافت الهيئة، أن المرجع الوطني لحدود ومستويات جرعات الأشعة التشخيصية للمرضى NDRls هو مرجعٌ لتحديد مستوى الجرعة الإشعاعية الوطنية لتشخيص المرضى.
وتابعت في تغريدة على حسابها على تويتر، أن الأثر الإيجابي لتطبيق المرجع الوطني يتمثل في حماية المريض من الجرعات الإشعاعية التي تتجاوز المستويات الدولية المعتمدة، من خلال خفض كمية الأشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها.
ويحدّد المرجع مستويات جرعات الأشعة للتطبيقات الخاصة بأجهزة الأشعة المقطعية والعامة وتصوير الثدي بالأشعة السينية، فيما تلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء، مقدّمي الرعاية الصحية، بتطبيق المرجع لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية الموجود على موقعها، والاحتفاظ بالسجلات التي تثبت التقيُّد بالمستويات المحددة.