"الخريف" يطّلع على أحدث تقنيات التعدين في معرض "MINExpo" بلاس فيغاس

زار وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية؛ معرضَ "MINExpo INTERNATIONAL 2024"، الذي يعدّ أكبر معرض للتعدين في العالم.
واطّلع على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التعدين، وبحث مع شركات التعدين العالمية المشاركة أبرز الفرص الواعدة في القطاع التعديني، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وخلال جولته في المعرض الذي تنظمه الرابطة الوطنية للتعدين "NMA"، زار جناح "استثمر في السعودية" المشارك في الدورة الحالية من المعرض؛ حيث يضم الجناح عددًا من أبرز شركات التعدين السعودية، إلى جانب مشاركة المركز الوطني للتنمية الصناعية، كما التقى "الخريف" عددًا من مسؤولي الشركات التعدينية البارزة في العالم، واستكشف فرص التعاون في قطاع التعدين، والمزايا النسبية للاستثمار في التعدين بالمملكة.
ويُعقد معرض "MINExpo" بشكل دوري كل أربع سنوات منذ عام 1996م، ويجتذب أبرز شركات التعدين من حول العالم، ويعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في جميع عمليات التعدين، بما في ذلك معدات السلامة ومعدات الحفر وآلات التنقيب عن المعادن، كما يعدّ منصة لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في قطاع التعدين، وعقد شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع التعدين، وتشمل فعالياته ومعروضاته كافة قطاعات التعدين؛ ومنها المعادن الثمينة، والمعادن غير الحديدية، والمعادن الحديدية، والمعادن الصناعية، وتعدين الأحجار والمحاجر، والرمل والحصى والفحم.
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى جناح "استثمر في السعودية" المشارك في معرض 2024 MINExpo INTERNATIONAL، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.