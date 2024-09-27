"الخريف" يطّلع على أحدث تقنيات التعدين في معرض "MINExpo" بلاس فيغاس

ويُعقد معرض "MINExpo" بشكل دوري كل أربع سنوات منذ عام 1996م، ويجتذب أبرز شركات التعدين من حول العالم، ويعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في جميع عمليات التعدين، بما في ذلك معدات السلامة ومعدات الحفر وآلات التنقيب عن المعادن، كما يعدّ منصة لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في قطاع التعدين، وعقد شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع التعدين، وتشمل فعالياته ومعروضاته كافة قطاعات التعدين؛ ومنها المعادن الثمينة، والمعادن غير الحديدية، والمعادن الحديدية، والمعادن الصناعية، وتعدين الأحجار والمحاجر، والرمل والحصى والفحم.