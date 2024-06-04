استعداداً لموسم الحج.. أكثر من 27 ألف حافلة حديثة لنقل ضيوف الرحمن

وأكدت الهيئة ضمانها لحقوق المستفيدين داخل الحافلات، والتي تشمل التزام السائق بالآداب العامة وحسن التعامل وحفاظه على خصوصية الركاب، بالإضافة لتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلة بكل سهولة وتوفير كل ما يلزم لهم، كما تضمن الهيئة الحق في تعويض الركاب عند تأخر الرحلة لأكثر من ساعة في الرحلات التي تزيد مدتها عن ثلاث ساعات، حيث يتلقى الركاب الوجبات والمرطبات بشكل مجاني في هذه الحالة، بالإضافة إلى توفير رقم للتواصل وتقديم البلاغات.