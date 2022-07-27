صيف عسير 2022 .. 3 قرى تراثية تجذب السياح و24 موقعًا ثقافيًا بمحافظات المنطقة

وأوضح مدير عام فرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم أن الهيئة أتاحت استقبال الزوار في ثلاثة مواقع تراثية هي : قرية رُجال، وموقع جرش الأثري، وبيت التراث بالنماص، مشيرًا إلى إمكانية زيارة أكثر من 24 موقعًا من مواقع التراث الثقافي المنتشرة في محافظات المنطقة.