صيف عسير 2022 .. 3 قرى تراثية تجذب السياح و24 موقعًا ثقافيًا بمحافظات المنطقة

يقدم مهرجان عسير 2022 العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية عبر ست مناطق موزعة بين: خيرات عسير، الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال ، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون، وتُقام جميعها على مساحة تقدّر بـ 126 ألف متر مربع.
وأوضح مدير عام فرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم أن الهيئة أتاحت استقبال الزوار في ثلاثة مواقع تراثية هي : قرية رُجال، وموقع جرش الأثري، وبيت التراث بالنماص، مشيرًا إلى إمكانية زيارة أكثر من 24 موقعًا من مواقع التراث الثقافي المنتشرة في محافظات المنطقة.
وأبان ممثل الهيئة السعودية للسياحة الخريطة التفاعلية السعودية، واستعرض من خلالها خريطة عسير التفاعلية وكيف تُسهم في إرشاد السياح وزوار المنطقة وتعريفهم بالمواقع والمرافق السياحية والفعاليات الترفيهية" .
وتتوفر الخرائط التفاعلية من خلال موقع وتطبيق روح السعودية الذي يقدم كل المعلومات التعريفية للوجهات ونقاط الجذب في عسير والمملكة، تشمل صورًا ومعلومات، بالإضافة إلى خصائص الخرائط للوصول إلى المواقع وإمكانية تخطيط وحجز الرحلات.