رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.