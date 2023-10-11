42 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والصمان وحفر الباطن 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة والصمان والحفر 42 مئوية، فيما سجّلت الأحساء ورفحاء 41 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والدمام والدهناء 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة 17 درجة، ثم الطائف وطريف 18 درجة، ونجران وبيشة والقريات 20 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة والطائف والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.