اتفاقيتان لتحويل المنتجات النباتية الزراعية إلى مأكولات بديلة وإنشاء مركز لتطوير المنتجات الزراعية

وتهدف الوزارة من خلال توقيع الاتفاقيتين، إلى رفع الوعي بثقافة الغذاء الصحي ونشره وسط المجتمع، إلى جانب توفير بدائل نباتية من المنتجات الزراعية المنتجة محليًا وبجودة عالية، والوصول لأعلى التقنيات في إنتاج بدائل اللحوم ومشتقات الألبان، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والحد من الهدر، كما تسعى إلى تحول المنتجات النباتية الزراعية إلى مأكولات نباتية بديلة وبنكهة البروتين الحيواني؛ للمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تنمية القطاع الزراعي بالمملكة.