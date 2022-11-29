4 خدمات جديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

دشّنت "صحة الطائف" بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مؤخرًا، أربع خدمات جديدة في قسم جراحة المسالك البولية؛ تلبية لاحتياج المحافظة، وهي: عملية حقن المثانة البولية بمادة البوتوكس لعلاج السلس الإلحاحي، وعملية تثبيت الشريط الداعم لمجرى البول لعلاج السلس الإجهادي للسيدات، وعملية زرع الجهاز التعويضي لعلاج العجز الجنسي للرجال، بالإضافة إلى عملية استئصال أورام المثانة بالليزر وبتقنية الثاليوم.