4 خدمات جديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

دشّنت "صحة الطائف" بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مؤخرًا، أربع خدمات جديدة في قسم جراحة المسالك البولية؛ تلبية لاحتياج المحافظة، وهي: عملية حقن المثانة البولية بمادة البوتوكس لعلاج السلس الإلحاحي، وعملية تثبيت الشريط الداعم لمجرى البول لعلاج السلس الإجهادي للسيدات، وعملية زرع الجهاز التعويضي لعلاج العجز الجنسي للرجال، بالإضافة إلى عملية استئصال أورام المثانة بالليزر وبتقنية الثاليوم.
وتأتي هذه الإضافات ضمن سلسلة الخدمات التي تم استحداثها خلال العامين الأخيرة.
يُذكر أن قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، أجرى 283 عملية خلال العشرة الأشهر الماضية؛ فيما استقبل 3764 مراجعًا خلال نفس الفترة.