"التدريب التقني": توفير 80 ألف فرصة عمل للخريجين منذ بداية 2022

وأضاف: بلغ عدد الفرص الوظيفية التي جرى توفيرها للخريجين منذ بداية عام 2022م، وحتى الآن 80412 فرصة عمل في مجالات عدة، في حين بلغ عدد الخريجين للفصل الأول والثاني والصيفي الماضية 51935 خريجًا وخريجة.