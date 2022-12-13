"التدريب التقني": توفير 80 ألف فرصة عمل للخريجين منذ بداية 2022

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مبادرات عدة لتوظيف خريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، خلال العام الجاري 2022.
وقال المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني فهد العتيبي: إن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي وفروعها بالمؤسسة تركز على التنسيق المباشر مع قطاع الأعمال؛ لتسهيل حصول الخريجين على فرص عمل مناسبة.
وأضاف: بلغ عدد الفرص الوظيفية التي جرى توفيرها للخريجين منذ بداية عام 2022م، وحتى الآن 80412 فرصة عمل في مجالات عدة، في حين بلغ عدد الخريجين للفصل الأول والثاني والصيفي الماضية 51935 خريجًا وخريجة.
ولفت "العتيبي" إلى أن عدد مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها مع القطاعين العام والخاص، منذ بداية العام؛ بلغ 68 مذكرة تفاهم، تتركز على توظيف خريجي برامج التدريب التقني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة على تصميم وتقديم برامج تدريبية تواكب احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة؛ فإنها تنفذ مشروعات ومبادرات لتوظيف الخريجين، من خلال عقد معارض ولقاءات التوظيف، وإبرام شراكات واتفاقيات بين المؤسسة وقطاع الأعمال، وتزويد مختلف القطاعات بقوائم الخريجين وتخصصاتهم، وقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن مستوى الخريجين.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أطلقت مؤخرًا مبادرة "رافد" التي تهدف إلى إلحاق المتدربين والمتدربات بسوق العمل أثناء التدريب، وقبل التخرج، لتنمية مهاراتهم الوظيفية؛ مما يعزز من فرص حصول المتدربين على الفرص الوظيفية بعد التخرج، إضافةً إلى إمكانية الإعفاء من التدريب التعاوني.