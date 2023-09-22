منطقة الضغط الجوي المنخفض في شمال شرق بحر العرب في طريقها للتلاشي خلال الساعات المقبلة

يُذكر أن الموسم الثاني للحالات المدارية في شمال المحيط الهندي وبحر العرب شارف على البداية، والذي يكون في شهرَي أكتوبر ونوفمبر ويسمى (Post-monsoon)، أي الموسم الذي يليّ نشاط الرياح الموسمية في بحر العرب، حيث تكون الظروف الجوية خلال تلك الفترة مواتية أكثر لتطور الأنظمة المدارية في بحر العرب، بمشيئة الله تعالى.