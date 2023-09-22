منطقة الضغط الجوي المنخفض في شمال شرق بحر العرب في طريقها للتلاشي خلال الساعات المقبلة

يُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى بداية تلاشي منطقة الضغط الجوي المُنخفض في شمال شرق بحر العرب، مع تدفق بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعاتٍ عالية ومُتوسطة لأجزاءٍ من سلطنة عُمان نتيجة تأثيراتٍ غير مباشرة لهذا النظام الجوي على المنطقة.
ويعود السبب العلمي لتوقعات بتلاشي النظام الجوي في شمال شرق بحر العرب على الرغم من دخوله المسطح المائي، إلى أمرين:
-هبوب رياح سطحية جافة من الأراضي الباكستانية محمّلة بالغبار نحو مركز النظام الجوي.
-المرتفع الجوي وتأثير واضح في جفاف الطبقات العالية والمتوسطة وارتفاع قيم رياح القص على تلك المناطق.
يُذكر أن الموسم الثاني للحالات المدارية في شمال المحيط الهندي وبحر العرب شارف على البداية، والذي يكون في شهرَي أكتوبر ونوفمبر ويسمى (Post-monsoon)، أي الموسم الذي يليّ نشاط الرياح الموسمية في بحر العرب، حيث تكون الظروف الجوية خلال تلك الفترة مواتية أكثر لتطور الأنظمة المدارية في بحر العرب، بمشيئة الله تعالى.