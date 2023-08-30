تكليف "العرينان" أميناً عاماً لاتحاد الغرف السعودية

قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية برئاسة الأستاذ حسن بن معجب الحويزي في اجتماعه الـ 125 المنعقد بالرياض تكليف الأستاذ وليد بن حمد العرينان أميناً عاماً للاتحاد.

ونال الاختيار تأييد أعضاء مجلس الإدارة واتفاقهم على قدرة " العرينان" بما يملكه من قدرات وخبرات على تطوير منظومة العمل بالاتحاد وتحقيق الدور الاقتصادي المأمول منه على الصعيد الوطني والدولي.