"رئاسة الهيئات" تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1445هـ

وهيأت الرئاسة العامة مقراتها في سبع مناطق لتكون محطات مناسبة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، وفي منافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفد الوديعة بنجران، ومنفذ الحديثة بالجوف.