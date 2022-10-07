من الذاكرة.. تكليف "المؤسس" للملك فهد بحضور تنصيب "إليزابيث" يستوقِّف زوَّار "كتاب الرياض"

توقَّف زوَّار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أمام برقية من الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وجَّهها للأمير فهد بن عبدالعزيز آنذاك -رحمه الله-؛ لحضور تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953م؛ إذ كان رئيسًا لوفد السعودية الرسمي المشارك في الاحتفال.
وتأتي البرقية ضمن مقتنيات الملك فهد الخاصة، التي تعرضها مؤسسة الملك فهد الخيرية ضمن معرضها الدائم "الفهد.. روح القيادة".
ونعت "المؤسس" الملك فهد بـ"الابن"، واحتوت البرقية على التوجيه لسفارتَيْ السعودية في القاهرة وباريس بالتسهيل له ووفده، وتأمين المصاريف كافة.