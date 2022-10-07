من الذاكرة.. تكليف "المؤسس" للملك فهد بحضور تنصيب "إليزابيث" يستوقِّف زوَّار "كتاب الرياض"

توقَّف زوَّار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أمام برقية من الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وجَّهها للأمير فهد بن عبدالعزيز آنذاك -رحمه الله-؛ لحضور تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953م؛ إذ كان رئيسًا لوفد السعودية الرسمي المشارك في الاحتفال.