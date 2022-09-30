"نساند"و "بناء" يستعرضان فرصًا استثمارية بأكثر من 100 مليار ريال في اتحاد الغرف

وذكرت شركة "سابك" أن الفرص الاستثمارية المندرجة تحت مظلة مبادرتها "نساند" لتعزيز المحتوى المحلي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية بما يزيد عن مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وافقت الشركة على 43 فرصة استثمارية وبلغ مجموع الفرص الاستثمارية 351 فرصة، ووصل عدد المستثمرين 183 مستثمرًا، فيما بلغ عدد دراسات الجدوى 74 دراسة.