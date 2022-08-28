"الزعاق": اليوم غرة "صفر" ولهذا السبب سُمي بذلك

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم هو غرة شهر صفر، وهو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية، سُمي بهذا الاسم، لأن الديار تصفر وتخلو من قاطنيها بسبب البحث عن المعيشة غزواً أو كلأً، ومنه أخذ المثل العربي "صفر اليدين"؛ أي "ما معه شيء".
وأضاف الزعاق، أن العرب كانوا يسمونه "بناجر" لأن الإبل تنجر فيه من شدة العطش، والنجر هو كثرة شرب المياه من دون أن تروى، وكان القدماء من العرب "يتشاءمون" فيه بسبب رؤية سلوكيات بعض الطيور.
ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن شهر صفر لهذا العام يعتبر امتداداً للأجواء الحارة في النهار، أما الليل فتنكسر حدة الحرارة، وتتلطف الأجواء ويبرد الهواء والماء لآخر الليل لأنه يقع في حيز موسم سهيل.
وأشار إلى أنه في بداية شهر صفر تبدأ هجرة الطيور، وفي منتصفه تنكسر حدة شعاع الشمس، وفي نهايته يتساوى طول الليل مع النهار.