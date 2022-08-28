"الزعاق": اليوم غرة "صفر" ولهذا السبب سُمي بذلك

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم هو غرة شهر صفر، وهو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية، سُمي بهذا الاسم، لأن الديار تصفر وتخلو من قاطنيها بسبب البحث عن المعيشة غزواً أو كلأً، ومنه أخذ المثل العربي "صفر اليدين"؛ أي "ما معه شيء".