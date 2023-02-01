13 مذكرة تفاهم.. منتدى الاستثمار السعودي- العماني يحقق التكامل الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص

من جهة أخرى، شهدت أعمال المنتدى توقيع 13 مذكرات تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال من بينها: تخزين النفط والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار التعديني، واللوجستيات والنقل، وريادة الأعمال، وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار، والثروة السمكية، ودعم الصناعات البحرية، والسياحة والسفر، ومشاريع الطاقة الشمسية، كما جرى خلال المنتدى جلسات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية والعمانية، لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.