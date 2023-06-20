المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: مؤشرات "الهواء والماء والتربة" آمنة في الحج

وبيّن المتحدث باسم المركز جاهزية رعاية العملاء عبر رقم البلاغات البيئية 988 للتعامل مع أي حالات بيئية قد تعكر صفو أو سلامة الحجاج -لا سمح الله-، واعتزام المركز إجراء 1350 زيارة تفتيشية خلال موسم الحج على مواقع ومنشآت في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة، من أجل التأكّد من جودة الهواء وحماية ومراقبة المصادر المائية والمحافظة على التربة من التلوّث، فيما سيتم رصد مستويات الضوضاء، لأول مرة في موسم الحج من أجل ضبط ورصد مستويات الضوضاء للحفاظ على بيئة هادئة ومريحة للحجاج خلال فترة الحج.