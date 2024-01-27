"الصحة": خفض نسبة الإحالات لخارج المناطق إلى 66% في عام 2023

وبيّن التقرير أن الوزارة أطلقت منصة "نفيس" الرقمية التي تسهم من خلال خدماتها الصحية والتأمينية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز تحول القطاع الرقمي بالمملكة، حيث تقدم خدماتها لتسهيل تبادل البيانات بين أطراف العلاقة في القطاع الصحي، كما واصلت تقديم خدمة البريد الدوائي، ليزيد عدد الشحنات الدوائية التي أوصلتها لمنازل المرضى عن 1.9 مليون شحنة دوائية، فيما أنقذ الإسعاف الجوي ثلاثة أضعاف ممن أنقذهم في العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد الممارسين الصحيين الذين خدموا الحجاج في موسم 2023، بلغ أكثر من 30 ألف ممارس.