زرعها الحوثي وأبطلها "مسام".. نزع 1.028 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

وأصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 3.435 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 378 ألفًا و636 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء، من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.