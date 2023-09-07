متدربة بـ "تقني القصيم" تحصد الذهب في المعرض الدولي للاختراعات بسنغافورة

حصلت المتدربة دانة محمد عبدالله إبراهيم، من الكلية التقنية للبنات ببريدة على المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن مشروع "magic move" في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، Worldinvent Singapore"، الذي أُقيم في سنغافورة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.