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استعدادًا للعام الدراسي.. "تعليم الرياض" ينفذ 12 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا لمنسوبيه

تستهدف الهيئة الإشرافية والإدارية وشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين الجدد
استعدادًا للعام الدراسي.. "تعليم الرياض" ينفذ 12 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا لمنسوبيه

تنفذ الإدارة العامة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عددًا من الدورات والبرامج التدريبية خلال الفترة القادمة، والتي تسبق انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، وتستهدف الهيئة الإشرافية والإدارية وشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين الجدد.

ويبلغ عدد البرامج التدريبية 12 برنامجًا متنوعًا، إضافة إلى برنامج "حيّاك" للمعلمين والمعلمات الجدد.

وتسعى إدارة "تعليم الرياض" من خلال هذه البرامج إلى تهيئة منسوبيها لعام دراسي حافل بالعطاء والتميز والإنجاز.

وتستهدف البرامجُ والدورات التدريبية العمليةَ التعليمية وتقويم التعليم والمجتمع المدرسي والقيادة والتخطيط.

وتتضمن البرامجُ والدورات التدريبية برنامجَ "مجتمعات التعلم المهنية" و"التعلم القائم على المشروعات" و"مهارات التفكير" و"الذكاء العاطفي القيادي"، وبرنامج "التعلم التكاملي STEM"، وبرنامج "جدارات القائد التعليمي".

الرياض
الإدارة العامة العامة للتعليم
العام الدراسي الجديد 1446هـ

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