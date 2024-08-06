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استعدادًا للعام الدراسي.. "تعليم الرياض" ينفذ 12 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا لمنسوبيه

تستهدف الهيئة الإشرافية والإدارية وشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين الجدد