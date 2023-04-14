"حيدر": جاهزية منظومة خدمات المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين في الجمعة الرابعة من رمضان المبارك

وذكر هاني حيدر أن (200) مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية التي يؤديها (4000) عامل وعاملة، مدعومين بالتقانة الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام، حيث يعمل (11) روبوتاً ذكيا للتعقيم، و(20) بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آنٍ واحد وبسرعة عالية وبشكل فعّال بمساحة تقدر بـ (1000) متر مربع في كل ساعة، كذلك (20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة تعمل بخاصية عدم التلامس، تساندهم فرق عدة تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه كافة بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات، وفق آلية عمل تراعي أعلى المعايير الصحية العالمية في تنفيذ عمليات الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.