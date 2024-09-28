"اختر تصميمًا وحوله للوحة تشكيلية" .. شركة إيطالية تتيح لزوار "كتاب الرياض" امتلاك مقتنيات فنية

لا يملك كل البشر موهبة الرسم، فمهارة تشكيل لوحة فنية، ومهارة استخدام الألوان تقتصر على الموهوبين من البشر، لكن داخل كل إنسان شغف بأن يعايش تجربة رسم حقيقية، ولاسيما إذا كانت التجربة توفر بعض المراحل الأساسية في تشكيل لوحة فنية مثل، وضع التصميم الأولى للوحة، وهذا ما تتيحه شركة "كلر فيولت" الإيطالية من خلال جناحها بمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تتيح تصميمات للوحات فنية تتنوع ما بين مشاهد طبيعية، وطيور، وفراشات، وآيات قرآنية، تمنح الأشخاص فرصة خوض تجربة رسم حقيقية جزئيًا، من خلال تلوين اللوحة التي يختارونها.