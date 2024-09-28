"اختر تصميمًا وحوله للوحة تشكيلية" .. شركة إيطالية تتيح لزوار "كتاب الرياض" امتلاك مقتنيات فنية

لا يملك كل البشر موهبة الرسم، فمهارة تشكيل لوحة فنية، ومهارة استخدام الألوان تقتصر على الموهوبين من البشر، لكن داخل كل إنسان شغف بأن يعايش تجربة رسم حقيقية، ولاسيما إذا كانت التجربة توفر بعض المراحل الأساسية في تشكيل لوحة فنية مثل، وضع التصميم الأولى للوحة، وهذا ما تتيحه شركة "كلر فيولت" الإيطالية من خلال جناحها بمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تتيح تصميمات للوحات فنية تتنوع ما بين مشاهد طبيعية، وطيور، وفراشات، وآيات قرآنية، تمنح الأشخاص فرصة خوض تجربة رسم حقيقية جزئيًا، من خلال تلوين اللوحة التي يختارونها.
وأوضح مسؤول بجناح شركة "كلر فيولت" لـ"سبق"، أن رقعة اللوحات مصنوعة من قماش المخمل، وجميعها خلفيتها سمراء حتى لا تظهر أي استخدامات خاطئة للألوان على صفحة اللوحة فتضر بها، مضيفًا أن الشركة أنتجت 400 تصميم مختلف ومتنوع لمناظر طبيعية، ومعالم مدن شهيرة، وحيوانات، وطيور، وآيات قرآنية، وهذه التصميمات مُنتَجة بمقاسات مختلفة.
وبيّن المسؤول أن المفكرة الأساسية لتصميمات اللوحات تقوم على تحويل اللوحة إلى مقتنى فني يزين بها الشخص بيته أو مقر عمله، فالشخص يختار لوحته ثم يلونها طبقًا لمخطط لوني و12 لون إيطالي الصنع تُعطى مع تصميم اللوحة، فيحولها إلى عمل فني يحتفظ به في بيته.
وأشار إلى أن ممارسة الرسم تحرر الشخص من طاقته السلبية، فيشر بالتجدد من خلال صنع عمل له قيمة، وهذا الأثر النفسي الإيجابي يندرج ضمن المزايا التي وضعتها الشركة لإنتاج التصميمات الفنية.
وذكر أن الشركة بصدد إنتاج تصميمات لمعالم المملكة العربية السعودية، وأماكنها الأثرية الشهيرة، وقد يستغرق الانتهاء منها قرابة ثلاثة أشهر.