جامعة الملك فيصل تعلن نتائج قبول 10922 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1443-1444هـ

أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثانية والأخيرة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمات على مرحلة البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1443-1444هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعتين الأولى والثانية اللتين أعلنتهما الجامعة 10922 متقدمًا ومتقدمة بزيادة قاربت 30 %.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 10587 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 7786، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 10922، مشيرًا إلى أن مجمل من تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال مرحلتي القبول بلغ 13723، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 2801.
وبيّن الدكتور العبدالعالي أنه تمت الاستجابة لقرار مجلس شؤون الجامعات بزيادة القبول في مجموعة من التخصصات وتقليصها في تخصصات معينة، وتم ذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وبما يحافظ على جودة العملية التعليمية في برامجها، كما أكد حرص الجامعة على تحقيق رغبات المتقدمين، حيث تم تحقيق رغبات ما يقارب64 % من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى، 29.5 % للرغبة الأولى ، و25 % للرغبة الثانية، 9.49 % للرغبة الثالثة.
وأشار الدكتور العبدالعالي إلى ضرورة التقيد بتعليمات القبول وإكمال الإجراءات لجميع المقبولين، وحضور المقابلات الشخصية والكشف الطبي للمقبولين في الكليات الصحية وكلية الطب البيطري. وكذلك الالتزام بتسليم الوثائق لأحد مكاتب البريد السعودي (سبل) حسب ما هو موضح في بطاقة القبول وبحد أقصى يوم الاثنين 24 من المحرم 1444هـ.
كما بيّن أن على الطلبة الذين لديهم قبول في جامعتين بوقت واحد إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائيًا، متمنيًا لجميع المقبولين التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية القادمة.