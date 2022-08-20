جامعة الملك فيصل تعلن نتائج قبول 10922 متقدمًا ومتقدمة للعام الجامعي 1443-1444هـ

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 10587 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 7786، وفي الدفعة الثانية بلغ عدد المقبولين 10922، مشيرًا إلى أن مجمل من تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال مرحلتي القبول بلغ 13723، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 2801.